Chytré Česko

Výsledky českých žáků jsou neuspokojivé

Vysvědčení, která mezinárodní studie v posledních letech rozdávají českému školství, nejsou zrovna lichotivá. Čeští žáci patřívali k premiantům v matematické i přírodovědné gramotnosti, v roce 2006 byli skutečnou evropskou špičkou, pak však začal pád do průměru. Úroveň čtenářské gramotnosti osciluje v drobných výkyvech a není zde jasný nějaký zásadní trend.

Propad výsledků (v matematické a přírodovědné gramotnosti) o 15–20 bodů mezi lety 2006 a 2015 znamená propad z významně nadprůměrných pozic v rámci OECD do pozic průměrných Analýza výzev vzdělávání v České republice.

Daniela Prokopa a Tomáše Dvořáka

Co se stalo? Problém je třeba hledat zejména ve druhém stupni základních škol, který nedokáže udržet stále ještě nadprůměrně dobré výsledky stupně prvního. Potíže spočívají i v mimořádně vysoké závislosti vzdělání na socioekonomickém a kulturním statusu rodiny žáků, stejně jako v příliš vysoké závislosti kvality škol na jednotlivých regionech. V těchto ukazatelích Česko značně pokulhává za ostatními zeměmi OECD.

Když se k tomu připočte na evropské poměry enormní počet studentů, kteří chodí do školy neradi, narůstající výskyt šikany, zvyšující se počet dětí, které končí studium hned po základní škole a rostoucí číslo neúspěšných maturantů, české školství je zralé na reparát.

A zatímco se mu hroutí základní stavební kameny v podobě neuspokojivých výsledků v matematice či přírodních vědách, nestíhá absolutně reagovat na potřeby moderní doby – nezačleňuje patřičné moderní technologie do výuky, ale ani tolik potřebnou mediální či finanční gramotnost a náležitou občanskou výchovu. Reálně tak hrozí, že ze základních a středních odborných škol vyjde další pasivní a snadno manipulovatelná generace Čechů, náchylná lehce spadnout do dluhových pastí stejně jako do víru všudypřítomných fake news.



Uspokojivou mediální gramotnost prokázalo jen 10 procent středoškoláků, nepočítáme-li mezi ně gymnazisty. Mezinárodní šetření rovněž ukázala na silnou nedůvěru českých studentů k politickým stranám a politickým institucím, nízký zájem o politiku a výrazně podprůměrnou občanskou angažovanost.

Problém spočívá zejména v málo kvalitním 2. stupni základní školy, který nedokáže udržet slibné výsledky žáků z 1. stupně, které jsou v Evropě stále spíše nadprůměrné, navíc v posledních letech ještě spíše rostly.

Prokop s Dvořákem konstatují, že výsledky Česka v mezinárodních výzkumech PISA („Program pro mezinárodní hodnocení studentů“) jsou vzhledem k rozvinutosti jeho ekonomiky mírně pod odhadem, nicméně vzhledem k velmi nízkým investicím do vzdělávání jsou mírně nad odhadem. Zjednodušeně řečeno, nato, jak stát školství finančně zanedbává, na tom jsou čeští žáci ještě docela dobře, respektive mohlo být výrazně hůř.

Ústecko na úrovni Malajsie,

Praha špičkou Evropy

Českou republiku trápí velké rozdíly v kvalitě škol. Jsou deváté největší v rámci OECD, přičemž na výsledky žáků má výrazný vliv právě úroveň vzdělávacího zařízení. Záleží, v jakém regionu se škola nachází a zda je výběrová či jde o „obyčejnou základku“.

Výrazně negativně se odchylují Karlovarský a Ústecký kraj. Výsledky těchto krajů v PISA se zde pohybují okolo úrovně 450 bodů, tedy na úrovni zemí jako Bulharsko či Malajsie,

konstatuje analýza s tím, že výsledky nejlepších krajů se pohybují okolo hodnoty 500, a tedy na úrovni vyspělých států západní Evropy – výrazně nad 500 bodů má Praha, těsně pod touto hranicí se nacházejí Liberecký a Královéhradecký kraj.

Navíc zatímco řadové základní školy dosahují v mezinárodním srovnání značně podprůměrných čísel, víceletá gymnázia mají i ve srovnání s vyspělou Evropou excelentní výsledky. A rozdíl je skutečně propastný, zatímco ve vyspělých školských systémech, jako mají například ve Finsku, nezáleží na tom, jakou školu žák navštěvuje, a všude se mu dostane srovnatelně kvalitní výuky, navíc vedené vícerychlostně, střižené na míru každému žákovi. Rodiče tudíž výběr zařízení nemusí řešit a dítě zkrátka chodí do spádové, tedy nejbližší školy.

Zásadní vliv rodiny

V Česku studijní výsledky velmi závisí na socioekonomickém zázemí rodiny, dokonce z celých 75 procent, což patří k největším číslům v OECD. Od sociálního statusu se především odvíjí, jakou školu dítě začne navštěvovat. Některé nasedne do rychlovlaku, jiné do couráku a naskakující rozdíly jde již jen velmi těžko smazat.

Navíc český školák má jen nízkou šanci dosáhnout vyššího vzdělání než rodiče. A další varovné číslo – přibývá u nás dětí, které končí své vzdělání po základní škole a dále se nevzdělávají. Rovněž roste počet absolutně neúspěšných maturantů – tedy těch, kteří už vyčerpali všechny pokusy. I oni pak skončí svou pouť vzdělávacím systémem pouze se základním vzděláním.

Nelichotivé vysvědčení od žáků

Značně alarmující je i fakt, že český žák chodí nejméně rád do školy z celé Evropy - 68% žáků 4. třídy chodí rádo, v Evropě je přitom v tomto ročníku průměr 86 %, v 8. třídě už je to pouhá polovina českých žáků. Navíc jen 57 procent českých studentů oznámkovalo svou školu jedničkou či dvojkou. Zbývajících 43 procent sáhlo po horších známkách.

Problémy na ose

učitel - ředitel - ministerstvo

Podle studie Daniela Prokopa a Tomáše Dvořáka je nejčastějším důvodem nespokojenosti žáků pocit, že obsah výuky jim nebude mimo školu užitečný. To si mimochodem myslí celá polovina českých středoškoláků a dokládají to i tvrdá data výzkumu. A na vině není nutně učitel, ale omezené možnosti, které má. Kvůli přeplněnosti osnov nemůže do výuky častěji začleňovat aktuální odbočky směrem k mediální sociální či finanční výchově. A kvůli mezinárodně podprůměrné dostupnosti počítačů či tabletů ve výuce má rovněž omezení možnosti ve využívání moderních technologiích a ve směřování k digitalizaci výuky.

Dalším důvodem je přístup učitelů ke studentům. Středoškoláci mají pocit, že učitelé neumí látku zábavně podat nebo že se k nim chovají arogantně. To souvisí s výsledky výzkumů, které ukazují, že 60 procent učitelů je vystaveno dlouhodobému stresu a u poloviny z nich hrozí syndrom vyhoření. Ke stále více zatěžující administrativě přibyly ještě důsledky divokého zavedení inkluze, jejíž bohulibá idea společného vzdělávání pro všechny děti nebyla podpořena ani proškolením učitelů, ani dostatečným počtem peněz, asistentů či pomůcek ani zmenšením počtu žáků ve třídě. Vzhledem k nedostatku kantorů ovšem vyhořelí jedinci zůstávají ve vzdělávacím systému, což negativně ovlivňuje kvalitu výuky i její oblibu z řad studentů.

Problémy českého školství lze sledovat prakticky ve všech patrech vzdělávacího systému. Na úrovni ředitelů to je podle Prokopovy a Dvořákovy studie nízká odbornost a kvalita, vyplývající jednak z enormně malého zájmu o toto povolání (do téměř 40 procent konkurzů se přihlásí jen jeden zájemce) a jednak z nedostatečného dalšího vzdělávání ředitelů. Ty limituje rovněž přetíženost administrativou a provozními problémy (například jak s tak omezenými financemi zaplatit kuchařku či údržbáře, když v soukromém sektoru dostanou třeba dvojnásobek, neřkuli IT specialistu, jenž by jinde dostal o několik nul k hodnotě platu navíc).

Na úrovni ministerstva školství studie upozorňuje na problém přílišné decentralizace českého školství, která dává školám až přílišnou samostatnost a tím pádem i zodpovědnost za směřování vzdělávání. Rezort školství má pak jen omezené možnosti, jak český vzdělávací systém smysluplně a odněkud někam kormidlovat. Chybí doluhodobá koncepce vzdělávání, v řízení vládne spíše chaos.

Vysvědčení českých škol:

Pohoršily si i v chování

A když už jsme u těch vysvědčení, tak jejich neodmyslitelnou položkou je chování. Ani zde není důvod k jásotu, na českých školách totiž roste tzv. rizikové chování, zejména šikana a kyberšikana.

Podle Analýzy výzev vzdělávání v České republice mezi lety 2013–2014 a 2016–2017 došlo k nárůstu počtu škol, kde byla zaznamenána šikana (z 30 na 38 %), a zejména kyberšikana (z 14 na 25 procent). Také na tento trend školy dostatečně nereagují, mnozí učitelé ani neznají aplikace, v nichž se kyberšikana odehrává, nemohou na ně tudíž účinně reagovat.

České školství zkrátka čeká na zcela zásadní restart, který by postavil na nohy celý vzdělávací systém a renovoval by ho podle požadavků 21. století. Na jeho konci by mohl být nejen náležitě vzdělaný, ale také spokojený a v moderní době řádně zorientovaný žák. A spokojený učitel, jehož profese by byla ve společnosti vysoce uznávaná a i náležitě hodnocená.